Social card, ad Albenga 403 beneficiari: riceveranno 382 euro contro il caro carrello

Albenga. Ad avere accesso alla social card “dedicata a te” di 382,50 euro decisa dal governo Meloni, saranno, in via prioritaria, i nuclei familiari composti da almeno tre persone e con un Isee non superiore ai 15 mila euro.

In mattinata l’Inps ha comunicato al comune di Albenga il numero di nuclei familiari che hanno diritto al beneficio statale contro il caro spesa. Spetta ora ai sevizi sociali del Comune contattare, a partire da domani, le persone incluse nell’elenco fornito dall’Inps, che in seguito dovranno recarsi presso l’ufficio postale per ritirare la social card.

Dalla social card sono stati esclusi i nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisca reddito di cittadinanza, cassa integrazione o Naspi e/o altre forme di integrazione al salario o sostegni statali. Poiché le risorse messe a bilancio sono pari a 500 milioni di euro (incrementabili in futuro), al momento restano escluse le coppie o una famiglia composta da solo 1 genitore e figlio.

La somma pari a 382,50 euro dovrà essere spesa entro il 31 dicembre 2023 e la card sarà attivata automaticamente al primo acquisto. I beneficiari potranno impiegare la social card – attiva dal 1 agosto – per spese relative ai generi alimentari di prima necessità (alcol escluso) e non sarà possibile utilizzarla in negozi di abbigliamento o di altro tipo.