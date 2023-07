Sicurezza sui bus, in Consiglio regionale la sperimentazione avviata da TPL Linea

Savona. Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, nel corso della seduta odierna dell’Assemblea ligure in cui ha chiesto alla giunta i dati sull’efficacia della sperimentazione per garantire la sicurezza del personale e dei cittadini sugli autobus di linea e di promuovere questa o altre modalità in tutta la Liguria per la sicurezza di conducenti, controllori e utenti.

Il consigliere ha ricordato che nel 2021, a Savona la TPL Linea ha attivato un sistema di emergenza in collaborazione con il 112 presso l’ospedale San Martino di Genova.

L’assessore ai trasporti Augusto Sartori ha risposto che la relazione fornita dalla TPL di Savona contiene solo la descrizione della sperimentazione e si è impegnato a chiedere all’azienda di trasporto anche i dati sull’efficacia del servizio.

Il progetto era entrato in funzione il 12 ottobre 2020, un nuovo sistema di emergenza a disposizione degli autisti e del personale realizzato in collaborazione con la Centrale Operativa del Numero Unico d’Emergenza europeo 112 per la Liguria presso l’ospedale San Martino di Genova.

L’operatività si basa sull’applicazione di localizzazione del mezzo installata sugli smartphone aziendali del personale viaggiante di TPL Linea, dove è stato inserito un pulsante ad hoc per effettuare una chiamata di soccorso e garantire, quindi, un intervento immediato di soccorritori e forze dell’ordine.

Una iniziativa voluta dall’azienda di trasporto savonese per aumentare la sicurezza sui bus di linea e avere riscontri immediati in caso di ogni situazione emergenziale.