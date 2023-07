Si rinforza l’organico delle guardie eco zoofile Gadit: quattro nuovi volontari per il nucleo di Savona

Savona. Si incrementa l’organico del nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile Guardie Ambientali d’Italia della provincia di Savona con quattro nuove unità che entrano a far parte del nucleo del Ponente Savonese.

Ieri sono stati volturati i decreti dal prefetto per Carmelo Valenti, Silvia Corradini, Fabrizio e Roberto Gramignano. Le quattro neo guardie Gadit provengono da varie associazioni del territorio: tre provengono da Laboratorio Verde Fare Ambiente e un altro da altra associazione del territorio. Le neo guardie dopo un breve periodo di aggiornamento e tirocinio sono ora pronti per nuove “missioni”.

I quattro, dopo aver frequentato un percorso di aggiornamento e aver affiancato nelle operazioni il personale già in servizio, sono ora pronti e si aggiungono a quelle unità già a disposizione del nucleo guardie è co zoofile di Gadit.

Il nucleo di guardie eco zoofile di Gadit, coordinato da Michael Ferrante, è nato nel 2019. Oggi opera in stretta collaborazione con altri organi di polizia e con le amministrazioni comunali, svolgendo sul territorio attività di prevenzione e repressione di illeciti sia di natura amministrativa che di natura penale, in materia di animali (vedasi, maltrattamenti, abbandono di animali, combattimenti, etc), e alla tutela ambientale.

Info utili

Le guardie zoofile hanno competenza su tutto il territorio della provincia di Savona, ma sono presenti prevalentemente nei comuni del ponente della provincia.

Per eventuali esposti o segnalazioni, come ribadito dal coordinatore, ci si può rivolgere presso i comandi di polizia locale, i quali provvedono poi ad attivare le guardie zoofile per gli interventi di propria competenza.

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per via telematica tramite l’indirizzo e-mail; . Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione dalle guardie di Gadit, ma saranno comunque inoltrate alle autorità territorialmente competenti per eventuali accertamenti.

Nel mese di settembre partirà un nuovo corso di formazione per aspiranti guardie ecozoofile, Il corso di formazione organizzato da Gadit è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali e dell’ambiente, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione per informazioni potete contattarci al +39 351 930 4784 le iscrizioni possono essere fatte tramite il seguente link.