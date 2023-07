Servizi pubblici, incontro in prefettura con i sindacati. Cisl: “Segnalare al governo la grave carenza di organico”

Savona. Oggi 28 luglio 2023, si è tenuto l’incontro della Conferenza Permanente dei Servizi Pubblici su convocazione del Prefetto di Savona che ne ha coordinato i lavori . L’incontro era stato richiesto dalle OO.SS. CGIL CISL UIL, e dalle relative categorie della Funzione Pubblica, durante la riunione del 4 luglio scorso, sulla grave situazione di carenza di organico pressoché diffusa in tutti gli Uffici Periferici delle Amministrazioni dello Stato e della funzionalità dei servizi pubblici sul territorio.

“Valutiamo positivo l’incontro di oggi – commenta la Cisl -, che ha consentito di fare sintesi sulla situazione degli organici, e sul livello di servizio, garantito, nonostante le gravi difficoltà. Gli Uffici presenti hanno di fatto confermato i dati a nostra diposizione evidenziando carenze generalizzate che raggiungono livelli tra il 30% e il 50% delle dotazioni previste. Come CISL riteniamo che, nonostante il supporto dell’informatizzazione e della digitalizzazione con la possibilità della cittadinanza di accedere ai servizi pubblici con modalità on line, questo processo vada contemperato con il mantenimento della presenza fisica delle Amministrazioni dello Stato sul territorio, e che quindi ciò debba essere supportato da un livello di assunzioni adeguato”.

“Da tempo la CISL, ed in particolare negli ultimi mesi, sta denunciando in ogni tavolo contrattuale le difficoltà operative derivanti dalla carenza di organico, e sinora il personale in servizio riteniamo

abbia fatto tutto il possibile per garantire ciò. Anche nella riunione di oggi abbiamo sollecitato tutte le Amministrazioni presenti, e la Prefettura, affinchè venga segnalata al Governo la grave

situazione di carenza di organico del Territorio della Provincia di Savona”.

“Abbiamo apprezzato l’impegno del Prefetto, che si è reso disponibile a dare seguito alla riunione odierna per quanto di competenza, evidenziando il ruolo vitale della Pubblica Amministrazione

nel garantire i diritti sanciti dalla nostra Costituzione sia per il necessario sostegno allo sviluppo economico del territorio”, hanno concluso.