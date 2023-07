Serpente in corso Tardy e Benech a Savona, ritrovato e catturato dai vigili del fuoco

Savona. E’ stato ritrovato e catturato dai vigili del fuoco il serpente “avvistato” ieri mattina all’interno del portone di un condominio in corso Tardy e Benech a Savona.

Già in giornata era stato stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Al loro arrivo, però, l’animale si era allontanato. Ne è seguito un sopralluogo porta a porta per cercare il proprietario del rettile.

Il serpente è stato poi trovato dai vigili del fuoco in serata, poco prima delle 22, all’interno di una guida dell’ascensore. I pompieri lo hanno catturato e portato via. Ancora non è chiaro se si trattasse di un serpente del grano o di un pitone.