Serie D, il Borgosesia conferma Nicolò Tobia: “Qui mi sento importante, quest’anno voglio crescere ancora”

Savona. Adesso è ufficiale: Nicolò Tobia il prossimo anno vestirà ancora la maglia del Borgosesia. I piemontesi, con un comunicato diramato sia sul proprio sito che sui social, hanno annunciato la permanenza dell’attaccante classe 2003, lo scorso anno autore di 4 reti e 1 assist in 17 presenze (media di un gol ogni 127 minuti giocati).

“Ho apprezzato da subito l’aria che si respira a Borgosesia – dichiara Tobia -, appena arrivato la dirigenza mi ha fatto sentire subito a casa. Mi ha fatto piacere quando il direttore mi ha parlato chiedendomi di rimanere, per me è stato un segnale importante. Conoscere già l’ambiente è stato un altro fattore che ha influito positivamente sulla mia scelta”.

In seguito l’intervistato ha parlato degli obiettivi personali prefissati per la prossima stagione: “Sicuramente vorrei provare almeno ad eguagliare i numeri dello scorso anno. Non era facile dopo Casale trovare una realtà che mi desse fiducia e anche per questo ringrazio Borgosesia, qui mi è stata data la possibilità di sentirmi un giocatore in grado di giocarsela in questa categoria. Quest’anno vorrei crescere sotto il punto di vista umano e mettermi al servizio della squadra imparando ad essere un giocatore migliore dentro e fuori dal campo”.

Infine non sarebbe potuto mancare un commento sul ‘suo’ Legino: “Ricerco Legino nelle piccole cose, squadra e società mi mancano in modo particolare perchè ci sono cresciuto. È una mancanza dal punto di vista affettivo, non sportivo”.