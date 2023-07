Serie D. L’Albenga inizia dai giovani: ritorna Jebbar, preso Boloca scuola Juventus

Dopo aver annunicato il portiere classe 2001 Gabriele Bisazza, l’Albenga ha reso noti altri due nuovi acquisti. La società aveva annunciato che si sarebbe partiti dai giovani e così sta facendo. Alla corte di mister Fabio Fossati, approdano l’attaccante Mounir Jebbar e il difensore Gabriele Boloca.

Classe 2004, Jebbar è cresciuto nelle giovanili del club ingauno. Ha disputato tre stagioni con i bianconeri, dal 2020 al 2022, prima di approdare all’Imperia. Lo scorso anno, è stato tra i giovani più in vista del campionato di Eccellenza e tra i protagonisti della vittoria della Liguria al Trofeo delle Regioni Under 19. Pesantissimo, il goal in finale allo scadere contro il Friuli che ha consentito alla squadra di andare ai supplementari per poi vincere ai rigori.

Meno conosciuto alle latitudini liguri ma con un curriculum importante il difensore Boloca. Doppia nazionalità, romena e italiana, è un classe 2001. Settore giovanile della Juventus, con una parentesi nell’Under 19 del Bologna, Boloca è stato anche aggregato alla formazione Under 23 bianconera che milita in Lega Pro. Nell’ultima stagione, ha giocato fino a dicembre nel Seregno per poi passare al Chieri, sempre in Serie D.

Lato conferme, l’Albenga aveva reso noto che saranno pochissime quelle della scorsa annata. Forse tre. Ufficializzate quelle del difensore De Benedetti e della punta Mariani, non sono da escludere quelle di Scarrone e Anselmo. Il club sarebbe al lavoro per provare a trovare un’intesa. In ogni caso, in predicato di vestire bianconero ci sono ancora più di dieci giocatori provenienti da “fuori”.