Serie D, l’Albenga blinda la difesa: ufficiale l’acquisto di Luis Mukaj

Albenga. Proseguono le mosse di mercato dell’Albenga. Annuncio dopo annuncio il sodalizio ingauno si avvicina all’inizio del ritiro estivo programmato per il prossimo 31 luglio.

Nella giornata odierna i bianconeri hanno reso noto l’acquisto di Mukaj, poliedrico difensore classe 2002 ex GhiviBorgo impiegabile sia come centrale che come terzino.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “Luis Mukaj è un nuovo calciatore dell’Us Albenga. Classe 2002, Jolly difensivo cresciuto nel Genoa, ha maturato significative esperienze nel Latte Dolce Sassari, Torres e Ghiviborgo. Benvenuto tra di noi Luis!”