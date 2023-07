Serie D, il Vado annuncia altri tre acquisti top. Tarabotto: “Profili importanti, siamo diventati una società ambita”

Vado Ligure. Ieri pomeriggio presso la sala stampa dello stadio “Ferruccio Chittolina” la coppia di direttori sportivi del Vado formata da Luca Tarabotto e Gianluca Olivieri ha presentato Paolo Valagussa, Dennis Costantino e Amin Fatnassi, nuovi acquisti pronti a mettersi a disposizione di mister Renato Mancini. Dopo aver annunciato gli innesti di Luca Donaggio e Marco Capone prosegue dunque nel segno dell’ambizione la costruzione della rosa del sodalizio rossoblù, club chiamato a confermare quanto di buono mostrato durante la scorsa annata.

“Sono orgoglioso del fatto che siamo riusciti a portare a Vado dei profili così importanti – ha dichiarato Tarabotto -. Ho già detto più di una volta che a livello societario abbiamo un progetto per cui stiamo cercando tutti di migliorarci alzando l’asticella. C’è la volontà di mantenere serenità. Ovviamente ci tengo a ringraziare il presidente che ci ha dato la possibilità di raggiungere certi obiettivi. Il Vado adesso è una società ambita. Siamo particolarmente contenti di aver portato qui un giocatore come Valagussa, le sue qualità e la sua leadership potrebbero rivelarsi decisive. Costantino invece potrà farsi conoscere e crescere, contiamo molto su di lui e siamo particolarmente contenti di averlo convinto a sposare la nostra causa. Infine Fatnassi è un giovane, ha delle giuste qualità e penso che in quella zona di campo lui sia un profilo giusto”.

In seguito ad intervenire è stato l’ex Sanremese Valagussa, vero e proprio jolly tattico entusiasta per la nuova esperienza: “Volevo ringraziare direttore e società che mi hanno voluto fortemente, da entrambe le parti c’è stata fin da subito la volontà di arrivare ad un accordo. Il progetto è stimolante e serio, da parte mia c’è tanta voglia di iniziare e di fare bene. Dovremo far combaciare il prima possibile esperienza e gioventù per diventare un gruppo vero”.

È stato poi il turno di Dennis Costantino, attaccante classe 2000: “Sono davvero molto felice di essere qui, la società mi ha cercato e voluto. Sono pronto a mettermi in gioco per la squadra in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Battaglierò in campo cercando di dare il massimo per questa maglia. Il mio obiettivo personale è ovviamente fare gol e cercare di farne tanti”.

Infine è stato Fatnassi a chiudere la serie di dichiarazioni rilasciate dai protagonisti di giornata: “Sono contentissimo di essere qua, è la seconda squadra in cui gioco da quando ho iniziato a praticare questo sport. Dopo dodici anni ad Imperia ho sentito che questo fosse il momento giusto per cambiare scegliendo una piazza come Vado. Prometto che mi allenerò al massimo cercando di imparare dai più grandi”.

In conclusione è tornato a parlare Luca Tarabotto, direttore sportivo che ha preannunciato ulteriori colpi provando anche ad evidenziare quale potrebbe essere l’asso nella manica del Vado targato Renato Mancini: “Qua a Vado si può anche sbagliare, l’importante è stare bene insieme cercando di fare un campionato importante. Siamo convinti di aver creato un gruppo importante, lavoriamo provando sempre a fare meglio rispetto a quanto è stato fatto l’anno precedente. Non vogliamo guardare in casa degli altri, non ci interessa, la Serie D è un campionato difficile da decifrare. La nostra forza è la serenità, questa parola durante la stagione penso possa garantire qualche punto in più”.