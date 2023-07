Serie D, altri due innesti per il Vado: ecco Cannistrà e Dodaro

Il Vado continua a rinforzarsi. Faranno parte della rosa a disposizione di mister Renato Mancini anche Cannistrà e Dodaro.

Paolo Cannistrà è un difensore centrale classe 2000, che può essere impiegato anche esterno e talvolta si è disimpegnato davanti alla difesa. Ha giocato nel Fossano lo scorso anno.

Direttamente dal Locri arriva Luigi Dodaro, che ritrova quindi mister Mancini. Centrocampista centrale classe 1997, sarà fondamentale per aiutare il gruppo ad assimilare fin da subito i dettami del nuvo tecnico. Per lui, 77 presenze in Serie D condite da 6 reti.