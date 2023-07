Serie D, Albenga scatenato: preso anche Francesco Berretta

Albenga. Dopo Jebbar e Boloca, ecco Berretta. È un Albenga davvero scatenato: scoccato il 1 luglio, il club del presidente Santi Cosenza, proprio come promesso da quest’ultimo, ha iniziato a svelare i nomi dei giocatori componenti la rosa a disposizione di mister Fabio Fossati.

Di seguito ecco il comunicato presentato per diramare l’ultimo colpo della società: “Francesco Berretta, tecnica, gol, senso della posizione, nonostante sia un 2005 si è imposto come uno dei migliori calciatori dello scorso torneo di Eccellenza. Benvenuto in famiglia ‘Chicco’.”

Francesco Berretta, classe 2005, è stato nelle ultime due stagioni una delle note più liete della Cairese di mister Diego Alessi. Aggregato all’inizio della stagione 21/22 alla prima squadra gialloblù, l’attuale allenatore del Campomorone lo ha subito inserito nelle rotazioni della squadra. Abile palla al piede, si è disimpegnato sia come seconda punta sia come esterno.

Nell’ultima stagione, invece, ha anche ricoperto il ruolo di play basso davanti alla difesa. Come il compagno Jebbar, annunciato ieri dal club ingauno, è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Under 19 della Liguria al Trofeo delle Regioni.