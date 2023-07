Serie D, Albenga. Marco Ferrante: “Buon mix di giovani ed esperti. Rivoluzione? Abbiamo dovuto fare delle scelte”

Albenga. Considerato come uno dei principali uomini d’azione del sodalizio ingauno, il responsabile dell’area tecnica Marco Ferrante sta svolgendo un lavoro no stop in vista del prossimo campionato di Serie D, categoria che mancava ormai da 33 anni. I cambiamenti dalla scorsa annata, quella della gestione Marinelli e con Pietro Buttu in panchina, sono stati tanti. Ora alla presidenza c’è Santi Cosenza con una nuova proprietà, mentre l’allenatore bianconero risponde al nome di Fabio Fossati. E la figura di Ferrante ha inciso molto su entrambi gli ambiti.

“Sta andando tutto molto bene – dichiara il dirigente con soddisfazione -. Stiamo accontentando il credo calcistico del mister in lungo e in largo. Non l’ho ancora visto all’opera, ma Fabio Fossati per me è tanta roba: sempre sul pezzo, ci sentiamo sulle trenta/quaranta volte al giorno. Cercavamo una figura altamente professionale e siamo contenti di averla trovata in lui. La squadra ha un mix tra vecchi e giovane decisamente importante. Le scelte sono sempre oculate e mirate: si prendono giocatori duttili per sviluppare o un 3-4-3, un 3-4-1-2, o ancora il 3-4-2-1. Non è che si prende il primo che passa, ci si confronta costantemente sulla parte tecnica con uno staff ben qualificato“.

Parole di stima anche per l’attuale proprietà: “Salvo imprevisti lavorativi, queste persone sono sempre ad Albenga. Sta filando tutto liscio come da programmi. In un’azienda è importante vi sia il rispetto dei ruoli, perciò tutti quanti devono fare gruppo per fare il bene della nostra società: tutti sono importanti per raggiungere i risultati. Questo è ciò che mi è stato chiesto: valorizzare il più alto numero di giovani dell’ambiente, compresi gli Under della Prima Squadra. Se un giovane è pronto deve giocare e, in un campionato come la Serie D, deve essere di passaggio per raggiungere palcoscenici importanti”.

Tornando a Fossati, è stato specificato come questa scelta sia stata basata sull’aspetto tattico ma anche su quello prettamente umano: “Questa è la dote che fa davvero la differenza con i calciatori. Non mi faccio ingannare da un esonero dell’anno precedente, Fabio Fossati ha un curriculum importante. Ha idee chiare e fa giocare bene a calcio. Questo è un progetto a lunga durata, una scelta mirata sotto tanti punti di vista, che mi auguro possa permettere a Fossati di rimanere con noi il più a lungo possibile“.

“All’inizio la volontà di proseguire con Buttu c’è stata sia da parte mia sia dalla proprietà – ha spiegato Ferrante -. Però dopo abbiamo deciso tutti insieme di cambiare. Buttu è un signor allenatore e mi stupisce che non abbia ancora trovato squadra. Ma sono convinto che alla prima panchina d’alta Eccellenza o Serie D lui possa ricevere una chiamata. Nella sua carriera ha raggiunto risultati importanti, il suo storico parla chiaro: merita un’altra possibilità“.

Ancora una volta l’Albenga avrà a disposizione una rosa costruita con una buona base di giovani: “Sono arrivati profili molto importanti e Fossati può insegnare calcio in un certo modo, a differenza di altri allenatori che puntano solo al raggiungimento di un risultato, mettendo in secondo piano il percorso di crescita degli atleti. I giocatori dell’anno scorso? Li avrei riconfermati tutti per il lavoro straordinario svolto. Purtroppo ci sono state alcune difficoltà per alcuni che avevano poca esperienza in categoria. Abbiamo dovuto fare delle scelte senza screditare quello che i ragazzi sono stati capaci di fare. I giocatori rimasti sono stati riconfermati per volere di Fossati“.

Infine un messaggio ben chiaro su quelle che saranno le ambizioni stagionali della squadra bianconera, pronta a cominciare il suo avvicinamento al campionato di Serie D: “Bisogna portare in alto i colori e il blasone della città, facendo un campionato con la massima umiltà, professionalità e rispetto per gli avversari. Però noi siamo l’Albenga e, soprattutto davanti al nostro pubblico, proveremo a portare più punti possibile il prima possibile per raggiungere la quota salvezza. Dopodiché ci divertiremo, per scaramanzia non dico altro. Manteniamo il profilo basso sulla falsa riga dell’anno scorso, ma in cuor nostro sappiamo cosa vogliamo fare da grandi. E attraverso il bel gioco, mostrato negli anni dalle squadre allenate da Fabio Fossati, il divertimento è garantito“.