Serie D, Albenga. L’entusiasmo ingauno di Tommaso Castiglione: “Tornato a casa, voglio fare bene”

Albenga. Un ingauno che gioca nella squadra della sua città in Serie D, dopo 33 anni dall’ultima volta. Insomma non delle emozioni banali per Tommaso Castiglione, centrocampista classe 2003 arrivato dal Vado. Risultato, vittoria dei playoff, ed esperienza positiva in rossoblù, ma probabilmente non quella che si sarebbe aspettato anche per via di due infortuni. Ora la possibilità di fare bene a casa sua, una piccola responsabilità in più nel suo percorso.

“Mi ha chiamato Cocito e successivamente Fossati – dichiara Castiglione spiegando com’è nato il contatto con la società bianconera -. Entrambi mi hanno fatto da subito una buona impressione. Soprattutto la telefonata con il mister mi ha motivato e mi ha spinto ad accettare. La trattativa è durata poco. Al campo ho incontrato tutti gli altri membri dello staff e della dirigenza che mi sono sembrati motivati per fare un anno importante. Siamo una neopromossa ma ci sono le condizioni per fare bene“.

Per lui, come già sottolineato, giocare per l’Albenga rappresenta qualcosa di speciale: “Un’occasione che non mi sono fatto scappare. Per me è un orgoglio, sono contento e non vedo l’ora di iniziare. In questi anni sono venuto a vedere qualche partita al Riva e sono rimasto affascinato dal calore della gente. Sono convinto che sarà il nostro dodicesimo uomo e ci daranno tanta forza. Giocare con i tifosi o senza è una differenza molto lampante. Questa tifoseria merita palcoscenici alti“.

Alla corte di Tarabotto è stata la prima stagione tra i grandi di Castiglione: “Il livello era molto alto. Tra staff e giocatori ho imparato tanto, dentro e fuori dal campo, abbiamo concluso l’anno con la vittoria dei playoff ed è stata una bella emozione. Purtroppo ho avuto due infortuni che mi hanno fatto restare lontano dal campo per molto tempo. Ho dovuto lavorare il doppio di prima ma non ho mai mollato. Il mio rimpianto è quello di non aver potuto aiutare in certi momenti la squadra per l’infortunio o scelte diverse del mister”.

E allora tutto questo rappresenta una maggiore carica in vista di una stagione ricca di novità: “Quest’anno ci sono le condizioni per fare bene personalmente. Il mio obiettivo non è a lungo termine ma giorno per giorno: lavorare tanto durante la settimana è l’unico modo per fare bene la domenica. A Vado sono diventato più forte mentalmente e fisicamente, per me questo è fondamentale”.