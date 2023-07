Serie D, Albenga. Fossati presenta la stagione: “Puntiamo ad una bella salvezza. I tifosi ci aiuteranno e convinceremo gli indecisi”

Albenga. Ancora una settimana di vacanze e poi per i bianconeri sarà nuovamente tempo di tornare in campo. Poi il ritiro ad Ormea ad inizio agosto in vista della Serie D, che mancava da ben 33 anni, con a capo degli allenamenti un uomo d’esperienza interregionale scelto fortemente dalla nuova proprietà: Fabio Fossati.

L’eredità di Pietro Buttu, nolente o volente, è un fattore che probabilmente rimarrà presente per qualche tempo. Non facile raccoglierla dopo la scorsa annata storica. Ma Fossati, come l’intera società, è pronto a lavorare per far sì che gli “indecisi” possano convincersi definitivamente, riuscendo a mantenere la forte alchimia tra ambiente interno ed esterno che è sempre stata una delle principali forze dell’Albenga.

“Mi auguro che i nostri tifosi ci diano sempre il grande affetto che ho visto la passata stagione – dichiara infatti il tecnico -. Vogliamo avere l’opportunità di dimostrargli che anche noi possiamo regalargli altrettante emozioni“.

Mister, come sono state le tue prime settimane in bianconero?

Abbiano iniziato dovendo ancora imparare a conoscerci, con una squadra da ricostruire. C’è stato tanto confronto e lavoro, sotto il coordinamento di Marco Ferrante, coadiuvato da Francesco Cocito e con il costante appoggio del presidente Santi Cosenza. Ora l’ossatura principale della squadra c’è e non era per nulla scontato. Siamo in mezzo a due giganti del calcio ligure come Vado e Sanremese. Bisognava trovare i giocatori con le giuste motivazioni, che ci vedessero per quello che siamo: una squadra neopromossa al suo anno zero ma che vuole fare bene. Credo che ci potrebbe essere ancora spazio per un under sugli esterni, in attacco e sulla linea difensiva. Ma non si tratta di valutazioni di nomi quanto di quelle che sono le caratteristiche tecnico-tattiche, è stato questo lo schema principale del nostro calciomercato fino ad ora. Vogliamo riuscire a creare un gruppo che si possa difendere ed attaccare l’avversario in qualsiasi momento, oltre a possedere la consapevolezza di potersi giocare ogni partita. La squadra è buona soprattutto per un’età media non troppo alta che permette di lavorare ancora più in prospettiva.

Hai qualche rimpianto per qualche giocatore in uscita che avresti voluto allenare?

Qualcuno c’è perché si trattava di profili interessanti che conoscevo, oltre ad alcuni che fanno parte del territorio ingauno. Però se non era destino è giusto così. I dirigenti hanno fatto l’impossibile per raggiungere certi obiettivi ma noi abbiamo la possibilità di ammetterlo. Forse i rifiuti ci hanno dato più cattiveria e determinazione per andare oltre, chiudendo delle trattative di giocatori che rappresentano un tipo di caratteristiche apprezzate da tutti noi.

Succedi a Pietro Buttu, una delle figure più amate nella passata stagione dall’ambiente ingauno. Senti una pressione maggiore per questa importante eredità?

Siamo tutti consapevoli che quello che è stato fatto l’anno scorso sia stato un lavoro a dir poco splendido. Non è il primo capolavoro compiuto da Pietro nella sua carriera da allenatore. Penso sia chiaro, quindi, che ognuno di noi senta la responsabilità di rappresentare al meglio meglio la città e una tifoseria molto passionale, legatissima alle sorti della squadra. La categoria è stata conquistata dopo 33 anni e noi vogliamo provare a mantenerla, possibilmente senza rischi, rimanendo a debita distanza dalle zone pericolanti. Non mi sono mai spaventato davanti a queste situazioni e tutti noi faremo in modo di far capire a chi arriva che cosa voglia dire indossare la maglia dell’Albenga. De Benedetti, Mariani e Anselmo saranno importanti anche in questo senso.

Ti saresti mai aspettato di ricevere una chiamata dall’Albenga?

Sinceramente no, pensavo che sarebbe rimasto Buttu anche con il cambio di proprietà. Poi è arrivata e allora sono iniziati i vari confronti. Penso che sia stato Ferrante a dare i principali feedback positivi e, avendo portato lui la nuova società, direi che abbia tanta voglia di fare qualcosa di importante, anche perché si tratta sempre di un personaggio pubblico. Quindi non ci è voluto tanto tempo a capire che fosse una strada assolutamente percorribile. Albenga è una piazza importante con uno stadio bellissimo, che sarà ancora migliore quando avrà le agibilità di legge e la sua copertura. Gestire tutto questo entusiasmo al primo anno del ritorno in Serie D mi è sembrata proprio una bella sfida. Ammetto che ci fossero altre situazioni in ballo, però negli anni ho imparato che è sempre meglio andare nell’ambiente dimostra più interesse, con un progetto tecnico in funzione delle proprie idee calcistiche. Ci siamo trovati d’accordo su tutto e abbiamo messo in preventivo la presenza di un periodo di rodaggio. Però sono altamente fiducioso anche perché ho uno staff veramente preparato e professionale: dal mio secondo Marzano, al professor Costamagna, al preparatore dei portieri Prato, al team manager D’Angelo, al match analyst Correale e al capo di Albenga che è il mitico Agostino Benvenuto.

L’obiettivo stagionale allora sarà la salvezza?

“Una bella salvezza”. La nostra speranza è fare anche qualche risultato d’orgoglio per i nostri tifosi e la nostra dirigenza. Daremo tutto per fare bene e raggiungere la matematica il prima possibile. Poi se avanzerà qualche partita ci faremo sicuramente trovare pronti. Sarà importante scoprire la squadra giorno dopo giorno, dagli aspetti tecnici sino a quelli umani, ma credo che ci troviamo davvero a buon punto con tutti i lavori. Non vediamo l’ora di iniziare: la fatica fisica sarà tanta ma ci sono ottime sensazioni.

Cosa vorresti dire ai tifosi ancora indecisi dal cambio societario di quest’estate?

Ho visto tante immagini e ho sentito i commenti dei dirigenti che erano già nell’ambiente. Sono davvero un valore aggiunto. Spero ci venga data l’opportunità di dimostrargli che anche noi possiamo regalargli altrettante emozioni. Il campionato di Serie D ha un’importanza particolare e meriterà di grande fatica, attenzione e sacrificio. Vogliamo conquistare la nostra gente per fargli capire quanto siamo orgogliosi di portare quei colori e quanto saremo felici di dargli delle soddisfazioni.