Serie D, Albenga: centrocampista scuola Toro per Fossati, Cosenza: “Sanchez farà divertire”

L‘Albenga continua con la linea giovane. L’ultimo innesto in ordine di tempo è il centrocampista Massimo Tesio. Classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Torino per poi passare alla Torres in Serie C.

Manca ancora qualche tassello per completare la rosa, tra cui il portiere da affiancare a Bisazza. Anche in questo caso il profilo sarà giovane e di proprietà di un club professionistico. Il presidente Santi Cosenza ha annunciato che la sede del ritiro sarà Mondovì e non Ormea come precedentemente comunicato. La squadra partirà lunedì alla volta della cittadina piemontese. “Sono contento dei giocatori che abbiamo preso – ha dichiarato – curiosità per la punta spagnola? Dico solo che secondo me Sanchez farà molto parlare di sé“. Il ritiro sarà inframezzato dalle amichevoli al “Riva” del 5 e del 9 agosto contro Pietra Ligure e Finale.

Questione lavori al “Riva” e squalifica di una giornata del campo. “Stiamo lavorando per poter giocare al Riva la prima giornata visto che si tratta di un evento storico per poi scontare la squalifica in Coppa Italia. Inoltre, l’auspicio è che i lavori non impediscano di ospitare tutto il pubblico e per questo stiamo provando a ottenere una deroga dal comune”.