Serie B Women, il Genoa abbraccia Emma Errico: la savonese vestirà rossoblù

Savona. Una savonese al Genoa. È con un vero e proprio botto di mercato che il Grifone ha iniziato a svelare le componenti della propria formazione women: a dirigere il centrocampo delle rossoblù sarà infatti Emma Errico, giocatrice classe 1994 ex tra le altre di Napoli, Verona e Parma.

Dopo svariate stagioni in Serie A la savonese scenderà dunque di categoria per vestire la maglia del Genoa. Errico, presentata nei giorni scorsi, ha già avuto modo di conoscere le nuove compagne in quel di Arenzano, città in cui è partita la nuova stagione del Genoa Women.

Cresciuta nel settore giovanile dello Speranza da cui ha poi spiccato il volo verso quello del Savona, la duttile centrocampista affronterà sicuramente questa nuova avventura con il grandissimo entusiasmo che da sempre la contraddistingue. I tifosi del Grifone possono sognare un’altra promozione? Presto per dirlo, ma Emma Errico farà sicuramente di tutto per rendere verosimile questo tipo di possibilità.