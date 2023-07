Serie A, nuova avventura per l’ex Savona Cristiano Giuntoli: ufficiale il suo passaggio alla Juventus

Cristiano Giuntoli: un nome, una garanzia. Dirigente proveniente dalla gavetta, quest’anno è stato uno dei principali artefici del successo ottenuto dal Napoli in campionato. Il direttore sportivo, arrivato nel club partenopeo nel 2015, ha completato la sua “scalata” verso il successo. Un percorso partito dal Savona, dove nel 2008 aveva chiuso la carriera da calciatore.

Giuntoli, fiorentino, ha giocato nel Savona nel 2000/2001 per poi tornare nel 2005. Carriera che ha visto anche le maglie dell’Imperia e della Sanremese. Terminato proprio con gli Striscioni, di cui ha allenato anche nel settore giovanile, ha iniziato un percorso dirigenziale che lo ha portato a scalare tutte le categorie fino al titolo di Campione d’Italia.

Una percorso a suon di colpi di mercato e grandi intuizioni compiuto con il Carpi, che con Giuntoli nel motore è passato rapidamente dalla Serie D alla Serie A.

A Napoli, il punto più alto di una carriera che è stata sempre un crescendo. Adesso, dopo la separazione consensuale con il club partenopeo, toccherà a lui risollevare le sorti della Juventus: squadra ferita e finita nell’occhio del ciclone a causa di svariate inchieste giudiziarie, la Vecchia Signora spera nel nuovo corso dirigenziale per svoltare. Non si conoscono ancora i dettagli del contratto firmato da Giuntoli per legarsi ai bianconeri (dovrebbe comunque avere lunga durata, tra i 3 ed i 5 anni), ma la certezza è che ieri l’ex Savona abbia già effettuato un primo sopralluogo alla Continassa.