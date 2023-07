“Semafori sugli attraversamenti pedonali per evitare le code sull’Aurelia ad Albisola”: la proposta di un automobilista

Con riferimento all’intervista al viceministro Rixi, pubblicata su IVG il 29 luglio, permettetemi di dubitare fortemente riguardo alla possibilità di “percorrere in un quarto d’ora il tratto Varazze-Savona, passando per un’Albisola (e Albissola) più scorrevole, nel giro di tre anni”.

Non conosco i miglioramenti in corso sulle attuali infrastrutture, citati dal viceministro, ma, sulla base dell’esperienza pluriennale vissuta da automobilista savonese, sono convinto che, fino a quando gli attraversamenti pedonali sull’Aurelia nei Comuni albisolesi non saranno disciplinati e regolati da impianti semaforici, nemmeno l’apertura dell’Aurelia bis potrà evitare le code che regolarmente si formano, specie nel periodo estivo, in quel tratto della statale per “l’effetto gregge” provocato dai pedoni, liberi di attraversare la strada, forti del diritto di precedenza.

Perché nessuna delle amministrazioni succedutesi nelle Albisole non sia intervenuta per perseguire questa soluzione (o un’alternativa parimenti efficace) rimane per me, semplice cittadino e utente delle “infrastrutture”, un mistero.

Eppure l’efficacia del semaforo installato a Savona alla Torretta (se non sbaglio con il contributo di Costa Crociere) per regolamentare l’attraversamento dei pedoni, specie dei numerosissimi croceristi che sbarcano dalle grandi navi bianche nei weekend, è sotto gli occhi di tutti.

Paolo Mannella