Sei savonesi attraversano lo stretto di Messina a nuoto: 3,5 km in meno di un’ora

Savona. Lo stretto di Messina a nuoto. Un sogno inseguito a lungo, per il quale si sono preparati duramente per mesi. E che ora, finalmente, è diventato realtà per sei savonesi. Loro sono Alberto Zunino, Severino Peirano, Gianni Garino, Andrea Conte, Eloisa Scarso e Virna Vercelli, e questa mattina hanno compiuto l’epica impresa: affrontando Scilla e Cariddi hanno attraversato a nuoto lo stretto di Messina, partendo dalla Sicilia e arrivando in Calabria.

“L’idea è nata la scorsa estate ad Albissola Marina in un pomeriggio di ‘maccaia a spiaggia’ – raccontano i Messins League, come si sono scherzosamente ribattezzati – Uno di noi ha lanciato la sfida, che è stata subito accolta con entusiasmo dai compagni di stabilimento balneare”. Ma tra il dire e il fare, come si dice, c’è di mezzo il mare. In questo caso letteralmente: lo stretto ha una larghezza minima di circa 3,14 km tra i comuni di Villa San Giovanni e Messina, di certo non una distanza che si possa coprire senza preparazione.

E così il gruppo inizia un inverno di allenamenti mattutini, prima del lavoro oppure dopo il turno di notte. D’altronde fanno tutti lavori diversi: un medico, un sindacalista, un avvocato, un ingegnere informatico, un geometra e un regulatory affairs specialist. Difficile far coincidere giornate e orari. Ma gli ostacoli sono fatti per essere superati. Così finalmente, in primavera, arrivano le prime uscite in mare. E in questi giorni la partenza.

“I voli in ritardo, gli incendi, le temperature sopra i 50 gradi non ci hanno fermato” raccontano i nuotatori, che oggi hanno coronato il loro sogno, partendo da Capo Peloro (ME) e arrivando alla spiaggia di Cannitello, in provincia di Reggio Calabria. La più veloce è stata Virna Vercelli, che ha coperto i circa 3,5 km di traversata in 58 minuti; i compagni l’hanno seguita a ruota completando l’impresa entro un tempo massimo di 90 minuti.

Ora, esaltati dall’impresa, i Messins League stanno già pensando alla prossima avventura: “Di noi sentirete ancora parlare” scommettono.