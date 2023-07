“Sei gay? Allora meriti di essere abusato”: vittima un 22enne, episodio shock a Finale

Finale Ligure. Brutto episodio ieri sera a Finale Ligure, dove un 22enne è stato insultato per la sua omosessualità.

Il ragazzo era sulla passeggiata insieme ad un amico, quando ha incontrato un gruppo di adolescenti: “Avevano circa 15/16 anni – racconta – si sono avvicinati a noi e ci hanno chiesto di dare un voto da 1 a 10 ad una ragazza che era insieme a loro, già questo abbastanza grave. Dopo aver espresso il mio disinteresse nel rispondere a questa domanda, uno di loro mi ha chiesto se fossi gay, ho risposto di sì. La reazione dei maschi di questo gruppetto è stata aberrante: ‘porco d** vattene’, seguito ‘ma sei serio?!’ e infine ‘meriti di essere abusato’“.

Il 22enne decide di non reagire: “Ho preferito andarmene senza commentare, nonostante ne avessi diritto e nonostante non fossi stato in pericolo, come purtroppo succede in molti casi meno ‘fortunati’ del mio. È innegabile comunque che tutto ciò sia estremamente grave soprattutto vista la giovanissima età di questi individui”, sottolinea e poi aggiunge: “Sono stato fortunato perché il tutto si è limitato alle parole e perché sono abbastanza grande, 22 anni, per capire che questo è solo il frutto di molta ignoranza, cosa che se invece avessi avuto qualche anno in meno sicuramente mi avrebbe segnato negativamente, rendendo ancora più difficile l’accettazione della mia sessualità”.

“Ho deciso di raccontare quanto mi è accaduto per far capire che purtroppo questi fatti succedono anche da noi in Liguria e spero che questo messaggio possa sensibilizzare e far riflettere sul fatto che l’omofobia e l’ignoranza non hanno età e che sia necessario continuare a lavorare per creare una società più inclusiva e rispettosa delle diversità”, conclude il giovane.