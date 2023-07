Calciomercato: proseguono le mosse di Borghetto e Nolese, attive anche Mallare e Pallare

Borghetto Santo Spirito/Noli/Mallare/Pallare. Non si è fatta attendere la risposta dei club di Seconda Categoria ai movimenti delle società di Promozione e Prima Categoria. Le squadre appartenenti all’ultimo livello del calcio dilettantistico locale, volenterose di riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagoniste, stanno continuando ad annunciare svariati nuovi innesti.

Una delle compagini più attive nell’ultimo periodo è stata sicuramente il Borghetto. La società granata, dopo aver confermato il proprio allenatore e il capitano della scorsa stagione, ha reso noto che proseguirà la sua esperienza con il sodalizio anche Andrea Di Bella, attaccante classe 2001 desideroso di riscatto dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la scorsa annata.

Oltre all’apporto del giovane bomber, mister Perrone per il reparto avanzato potrà contare su Christian Artiano (classe 1997) e Lorenzo Colantoni (classe 2002). Baluardo della difesa invece, come già riportato in precedenza, continuerà ad essere il capitano Simone Sabia. Oltre a lui, i granata hanno ufficializzato l’ingaggio di Fabio Allisiardi, classe 1999 pronto a dare il suo contributo alla causa.

Continua poi a muoversi il mercato della Nolese. La società biancorossa infatti, dopo aver confermato gran parte degli interpreti della scorsa stagione, ha iniziato a svelare i propri nuovi acquisti, elementi ingaggiati nel tentativo di alzare il tasso tecnico della rosa. Dopo Cavalleri, Selimaj, Ganduglia, Caruso e Scaramelli ecco dunque Leonardo Canevari, mediano classe 2003 proveniente dall’Altarese e Luca Greppi, fantasista offensivo – anch’egli classe 2003 – in arrivo dallo Speranza e pronto a mettere a disposizione di mister Magalino la sua freschezza ed il suo estro.

Infine proseguono anche le mosse di mercato delle formazioni valbormidesi. Il Pallare ha ufficializzato la conferma di Loris Abbaldo, questo mentre il Mallare ha reso noto di aver rinforzato il proprio staff tecnico con l’ingresso di Giorgio Guarise, il quale andrà a ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri.