Seconda Categoria, modifiche societarie in vista per la Veloce: Bertrand Viti non sarà più presidente

Savona. Il terremoto scaturito in seguito alla pubblicazione dell’esito del bando per la concessione dello stadio “Valerio Bacigalupo” sta continuando a produrre delle scosse di assestamento.

La conferenza stampa convocata da Rugby Savona e Amatori Calcio ha chiarito le idee dei nuovi gestori dell’impianto leginese, ma in seguito sono emerse ulteriori novità. Bertrand Viti per esempio, presidente sia della Veloce che appunto dell’Amatori Calcio Savona, ha annunciato che non sarà più il numero uno del club granata. Martedì l’assemblea dei soci del sodalizio si riunirà per nominare un nuovo punto di riferimento. Top secret per il momento il nome del successore, il quale verrà reso noto verosimilmente nella giornata di mercoledì.

A margine della conferenza stampa per presentare le intenzioni dei nuovi gestori del ‘Baci’, Viti ha dichiarato: “Martedì spiegherò che rilevo un’incompatibilità tra il mio nuovo ruolo e quello di presidente della Veloce, motivo per cui non mi ricandiderò”.

“La nostra visione – ha proseguito l’intervistato – vede il Bacigalupo come un impianto che può ospitare sia il calcio che tante altre cose. Ovviamente non potremo fare miracoli, ma siamo determinati. Perché come Veloce non ci siamo presentati con il Città di Savona? Semplice, perché il progetto non interessava al consiglio di amministrazione.”

Viti infine ha svelato la volontà da parte sua e dei nuovi gestori dell’impianto leginese di andare a caccia di sponsor per dare ulteriore forza al proprio progetto.