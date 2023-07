Seconda Categoria, gioia Nolese: Federico Ganduglia torna in campo, problemi di salute alle spalle

Noli. Non si tratta di un vero acquisto ma è come se lo fosse: Federico Ganduglia, giovanissmo attaccante classe 2005, per la gioia della società e dei compagni, torna all’attività agonistica dopo un lungo stop forzato dovuto a problemi di natura cardiaca.

Federico aveva iniziato la stagione sportiva precedente fornendo prestazioni positive condite dal gol vittoria della sfida contro lo Speranza B. La sua tenacia e l’amore per i colori della sua città lo avevano reso una figura importante nella squadra. Tuttavia, il destino ha posto una battuta d’arresto alla sua carriera quando un problema al cuore ha costretto l’atleta a interrompere bruscamente l’attività agonistica. La notizia aveva scosso sia i suoi compagni di squadra che la dirigenza della Nolese e lasciato non pochi interrogativi sulla sua capacità di tornare a giocare a calcio.

Il serio problema cardiaco che ha colpito Federico ha richiesto cure mediche immediate e una valutazione dettagliata del suo stato di salute. Le carenze sono state un periodo di grande incertezza, poiché sia l’atleta che il club avevano a cuore la sua sicurezza e il suo benessere. Sotto la guida attenta e competente di medici specialisti, Federico ha intrapreso un percorso di recupero con pazienza e determinazione.

Durante quel periodo, Federico ha affrontato diverse sfide fisiche ed emotive. Il monitoraggio medico costante e il rispetto rigoroso delle indicazioni dei professionisti della salute sono stati fondamentali per il suo progresso. Federico ha dimostrato una straordinaria forza interiore e una mentalità resiliente, che gli hanno permesso di superare gli ostacoli e lavorare costantemente verso il suo obiettivo di tornare a calcare i campi di gioco.

Dopo quasi un anno di attesa e con il benestare dei medici, Federico ha finalmente ricevuto l’ultimo nulla osta ed è pronto a rimettersi in gioco.