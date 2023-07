Seconda Categoria, Francesco Sanguineti è il nuovo presidente della Veloce

La Veloce ha reso noto il nuovo organigramma societario. Il club granata ha scelto come presidente l’avvocato Francesco Sanguineti. Subentra a Bertrand Viti, il quale ha preferito fare un passo indietro per dedicarsi all’Amatori Calcio Savona, società che non rappresente nessuna squadra de facto ma che insieme al Rugby Savona ha in gestione lo stadio Bacigalupo.

Il comunicato del club

La FBC Veloce 1910 è a comunicare che a seguito della riunione dell’11.07.2023 il proprio Consiglio Direttivo ha deliberato le cariche societarie per la stagione 2023/24. All’unanimità è stato eletto Presidente l’Avv. Francesco Sanguineti, il quale subentra al dimissionario dott. Bertrand Viti. Vice Presidente è stato riconfermato il Sig. Raffaele Monaco, il ruolo di Direttore generale sarà ancora in capo all’inossidabile Sig. Lucio Robustelli.

Segretario I^ squadra sarà ancora il Sig. Piero Ferraro, così come Segretario Generale e Tesoriere il Sig. Salvatore Lorito.La carica di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile è stata assegnata al Sig. Alessandro Morbelli, mentre il Sig. Maurizio Barone ricoprirà il ruolo di Responsabile dello stesso Settore Giovanile.

Quale Responsabile della Scuola Calcio e della Struttura di Via Tissoni è stato designato il Sig. Tiziano Esposito. Referente e Responsabile dei campi sarà il Sig. Alessandro Siccardi, mentre Responsabile Media Manager è stato confermato il Sig. Giuseppe Peritore. Mantengono, infine, il ruolo di Dirigenti i Sigg.ri Mario Pistone, Ezio Bottasso ed Onorino Cannella. A stretto giro la Società granata comunicherà i propri quadri tecnici.