Scontro tra un’auto e una moto a Celle, deceduto Giovanni Damonte

Varazze. Non ce l’ha fatta Giovanni Damonte, l’anziano che sabato scorso sull’Aurelia a Celle Ligure, nella zona di Pecorile, vicino al bivio per salire alla frazione, in sella al suo scooter aveva avuto un incidente in seguito a uno scontro con un’auto.

Le condizioni dell’uomo, 79 anni, di Varazze molto conosciuto e stimato in città, dove abitava, e per lunghi anni aveva svolto l’attività di bagnino in diversi stabilimenti balneari, sono apparse fin da subito gravissime.

Tanto che, per il suo soccorso, oltre all’immediato intervento della Croce Verde di Albisola coordinata dal 118, era arrivato l’elicottero che lo aveva trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ogni tentativo dei sanitari purtroppo si è rivelato inutile.

La notizia della sua morte ha profondamente rattristato Varazze. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.