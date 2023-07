Scontro tra un’auto e un camion sulla A10: viabilità in tilt

Albisola. Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Savona, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.20, si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento.

Immediata la richiesta di soccorso con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza, del 118 e del personale dei vigili del fuoco.

L’impatto sarebbe avvenuto all’altezza del casello albisolese: fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti nel sinistro autostradale.

Gravi, invece, i disagi alla viabilità, ancora in tilt a seguito dell’incidente: code e forti rallentamenti, che andranno a peggiorare anche per i flussi di traffico previsti verso le località del ponente e della riviera savonese.