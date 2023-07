Scontro tra una bici e un’auto sulla Sp50 a Pontinvrea, deceduto un uomo

Pontinvrea. Tragedia, questa mattina, sulla Sp50 a Pontinvrea, a Pian Bottello, dove un uomo di 69 anni (originario di Milano e in vacanza in Riviera) ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo quanto accertato, poco dopo le 11.30 l’uomo, in sella alla propria bicicletta, sarebbe andato a sbattere violentemente contro un’auto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Sassello e l’automedica del 118.

Viste le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno chiesto il supporto aereo dell’elicottero Grifo.

Nonostante la rapidità d’intervento, tuttavia, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.