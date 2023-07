Scontro frontale tra due auto a Pietra Ligure, un ferito incastrato nell’abitacolo

Pietra Ligure. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Pietra Ligure, lungo viale Riviera, dove si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Il sinistro è accaduto poco dopo le 17.00.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, militi della pubblica assistenza e l’automedica del 118: i pompieri hanno dovuto operare su una delle vetture rimaste coinvolte nell’impatto, in quanto il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Ferito in maniera più lieve anche l’altro guidatore.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari i due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, fortunatamente nessuno dei due versa in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Pietra Ligure per i rilievi e gli accertamenti del caso, con gli agenti impegnati nell’esatta ricostruzione della dinamica dello scontro e quindi sulle eventuali responsabilità: viabilità bloccata durante l’azione dei soccorritori, anche per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto viario con la rimozione delle auto incidentate e dei detriti sparsi sulla carreggiata.