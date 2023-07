Sciopero del trasporto aereo, sabato di disagi per chi viaggia: i voli cancellati

Liguria. Prima lo sciopero dei treni, poi quello degli aerei. Sabato 15 luglio sarà una giornata nera per chi prenderà un aereo per raggiungere la meta delle vacanze (o per rientrare), alla luce della protesta indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl.

Lo sciopero del trasporto aereo durerà 8 ore, dalle 10 alle 18, e coinvolgerà il personale dipendente delle società di handling aeroportuale, i lavoratori delle imprese che garantiscono i servizi aeroportuali di handling, tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo e indotto e il personale di bordo di Vueling e Malta Air (per sole 4 ore, dalle 12 alle 16).

Si preannunciano dunque disagi, ritardi e anche cancellazioni per chi è in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo. A giovedì 13 luglio risultavano già cancellati tre voli Alitalia in partenza per Roma Fiumicino (alle 11.20, 15.20 e 19.25), e i tre in arrivo da Fiumicino alle 10.30, 14.30 e 18.35.

È possibile consultare l’elenco dei voli garantiti a questo link.