Savona, ultimo appuntamento con i ‘Giovedì di luglio’ con Danila Satragno e Daniele Silvestri: ecco le strade chiuse

Savona. Ultimo appuntamento questa sera con i Giovedì di Luglio a Savona, quest’anno ribattezzati “Savona Downtown Music Festival”. Piazza Sisto ospiterà dalle 22 Danila Sastragno e Daniele Silvestri con il “Pop meet jazz.

Per la realizzazione del concerto e degli eventi nelle vie del centro è stata predisposta la chiusura delle strade interessate dalle 16 di oggi pomeriggio.

Savona Downtown Music Festival’ è anche festa nelle vie a base di musica, food e shopping. Nei quattro giovedì di luglio, infatti, tornano le iniziative organizzate dai commercianti del centro e delle attività che ne hanno fatto richiesta. Coordinati dalle associazioni di categoria organizzeranno iniziative musicali, di intrattenimento, degustazioni e shopping serale.

Nel dettaglio è previsto il divieto di circolazione dei veicoli (esclusi gli autorizzati aderenti alla manifestazione) in Piazza del Popolo (da via XX Settembre a via Guidobono), in via Verzellino (da via XX Settembre a corso Italia), in via Guidobono (da corso Mazzini a Piazza del Popolo), in via Luigi Corsi (da Piazza Giulio ll a via XX Settembre), in via Manzoni (da via Verzellino a via Paleocapa), in via Astengo, in Via Caboto (da piazza Cavallotti a via Untoria), in via Untoria (porzione da via Caboto a Vico Gallico), in corso Italia (tratta pedonale e ZTL da via dei Vegerio a corso Mazzini escluse le direttrici di marcia di Via Battisti/Pertinace, Via Paleocapa e Piazza Giulio II) , in Via Montenotte (da Piazza Mameli a via Luigi Corsi, salvo per coloro che in sosta nella via Montenotte fra via L. Corsi e corso Mazzini devono uscire dall’ area nel senso di marcia consentito), in via Garassino.

Indicativamente nella stessa area non è possibile lasciare le auto. Nel dettaglio, divieto di sosta con rimozione forzata da entrambi i lati in via Verzellino (da corso Italia a via XX Settembre), in via Luigi Corsi (da via Niella a via XX Settembre), in via Manzoni (da via Verzellino a via Paleocapa), in via Astengo (da via XX Settembre a corso Italia), in via Caboto (da piazza Cavallotti a via Untoria), in via Untoria (da via Caboto a vico Gallico), in corso Italia (zona pedonale e ZTL, da via dei Vegerio e corso Mazzini, escluse le direttrici di marcia di Via Battisti/via Pertinace, via Paleocapa e piazza Giulio II), in via Montenotte (da piazza Mameli a via Luigi Corsi), in via Guidobono (da corso Mazzini a Piazza del Popolo), in via Rella (da piazza Mameli a piazza del Popolo), in piazza del Popolo (tra via XX Settembre e via Guidobono e da via Rella a via Paleocapa), in via Garassino (da via Manzoni a Piazza Giulio II).