Savona, stadio Bacigalupo: arrivate due offerte per la gestione dell’impianto sportivo, domani il giorno della verità

Savona. Sono due le offerte presentate al Comune per la gestione dello stadio Bacigalupo di Savona. Come alla manifestazione di interesse, propedeutica alla gara, si sono presentati due gruppi di società interessate: la prima composta da US Priamar e ASD città di Savona, la seconda composta da Rugby Savona e ASD Amatori calcio Savona.

Ora si attende l’analisi delle offerte da parte della commissione: qualcosa di più concreto dovrebbe emergere già nella giornata di domani.

È il secondo bando che Palazzo Sisto pubblica per la concessione dell’impianto sportivo. In questa occasione, è stata abbandonata l’idea iniziale di chiedere al concessionario di occuparsi dei lavori di ristrutturazione (per 240mila euro).

Il Comune ha stanziato 80mila euro in vista della partenza dei lavori che saranno avviati solo quando sarà individuato il gestore. Inoltre, l’amministrazione contribuirà anche con 20mila euro annui per un totale di 60mila euro (sui 3 anni previsti di concessione). La primavera scorsa erano già stati investiti 50mila euro per il rifacimento del manto erboso.

IL BANDO

L’affidamento durerà tre anni (prorogabili per altri tre). L’affidatario deve provvedere alla gestione dell’impianto sportivo, compresa di pagamento delle utenze, interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto, custodia, sorveglianza e pulizia degli impianti e delle attrezzature esistenti. A carico del Comune, invece, gli interventi necessari per l’apertura dell’impianto: ripristino dell’intonaco, dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto elettrico, messa in sicurezza delle rete metallica perimetrale.

L’affidatario avrà l’obbligo di manutenzione del campo da gioco e del campetto comparato, oltre che degli impianti di riscaldamento, illuminazione, elettrico, videosorveglianza, irrigazione e antincendio. L’amministrazione comunale provvederà, nel corso della gestione, alla realizzazione, a proprie spese, dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria: opere murarie interne di ripristino intonaco, messa in sicurezza della rete metallica perimetrale delle curve del campo di calcio a 11, ripristino impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, ripristino impianto elettrico.

Il Comune potrà revocare unilateralmente il contratto prima della naturale scadenza, con preavviso di 90 giorni, e senza indennizzo, per “sopraggiunte problematiche di bilancio tali da non poter più permettere di sostenere la spesa” e “motivate ragioni di interesse pubblico, ritenute prevalenti“.

Con l’autorizzazione del Comune, la struttura può essere usata anche per iniziative di carattere sportivo/sociale rivolte ai giovani al fine di favorire l’integrazione e la diffusione della pratica dello sport e per organizzare eventi e spettacoli.