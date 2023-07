Savona, Semplicemente Danza brilla al campionato Italiano: 11 le medaglie conquistate

Savona. Si sono conclusi ieri (16 luglio) i Campionati Italiani di Categoria per la Danza sportiva che quest’anno si sono tenuti a Rimini, al Pala Fiera, a partire dal 6 luglio. Dieci giorni di gare per 33.000 atleti provenienti da tutta Italia in tutte le discipline della Danza sportiva, sia normo dotati che paralimpici. Una vera festa dello sport e dell’inclusione. E a questo appuntamento non poteva certo mancare la ASD Semplicemente Danza di Savona che con la sua delegazione di 29 atleti ha partecipato alle gare.

Un gruppo variegato per età, dai 9 anni della più piccola ai 63 del più senior, e per abilità, con un nutrito gruppo di atleti paralimpici, come è nella filosofia di questa associazione sportiva che ha l’inclusione come tema fondante della propria attività.

I suoi associati non hanno deluso le aspettative. In un clima gioioso ma fortemente competitivo, gli atleti della Semplicemente danza hanno conquistato ben 11 medaglie più numerosi piazzamenti: 7 medaglie d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo.

“La soddisfazione è grande – commentano dalla società – perché il risultato sportivo è molto più che il coronamento di un anno di preparazione, di allenamenti, di impegno e determinazione ma è il riconoscimento che lo sport può essere davvero il mezzo per superare qualsiasi limite personale e di integrazione con gli altri. Un ringraziamento particolare va agli insegnanti (Emilia Briano, Giulia Dotta & Lorenzo Tellini) che hanno lavorato con i ragazzi, instancabilmente, durante questo anno accademico e che li hanno accompagnati in questo meraviglioso percorso. Da non dimenticare tutti gli accompagnatori, che hanno tifato gli atleti incoraggiandoli a dare il loro meglio”.

I nominativi degli atleti che hanno preso parte a questo campionato italiano sono: Matteo Dante, Sofia Targani, Gaia & Lara Patorniti, Viola Giura, Noemi Sole, Ginevra Accoto, Samuel Sciortino, Federico Stella, Alice Grandoni, Filippo Matassi, Allegra Chirico, Carolina Stella, Matteo Falco, Noemi Biale, Damiano Kaso, Simona Trolio, Beatrice Benelli, Lavinia Mariani, Isabelle Biale, Andrea Scorza, Greta Polverini, Luisella Frumento, Giovanni Gottardi, Massimo Ghigliano, Lucrezia Renzullo & Valentina Mammola.