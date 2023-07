Savona, riqualificazione ex piscina e complesso di San Giacomo: proroga per l’affidamento lavori al 30 settembre

Savona. Il ministero ha prorogato i termini per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’ex piscina di via Trento e Trieste entro il 30 settembre.

La richiesta è stata presentata dal comune in seguito alla richiesta della Soprintendenza di modificare il progetto.

Per attuare la modifica richiesta la giunta ha stanziato ulteriori 100mila euro per la piscina che accoglierà uno skate park coperto oltre a un bar. Queste risorse si aggiungono 1.850.000 euro a valere sul PNRR cofinanziato con risorse proprie del Comune per 150 mila euro.

Il progetto de complesso del San Giacomo prevede il restauro conservativo della struttura, in particolare dell’ex chiesa, della cappella e dei chiostri. Il finanziamento per il restauro è di 3 milioni 450mila euro (cui si aggiungono 425mila euro di risorse proprie) e rientra nell’ambito del PNRR – Missione 5, Rigenerazione Urbana.