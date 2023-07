Savona, restyling del parco Marabotto: il 27 luglio la “consegna” alla cittadinanza

Savona. In questa storia ci sono: un bosco incolto che diventa un parco incantato, qualche fatina buona che porta la merenda, qualche Geppetto che supervisiona il lavoro, qualche principessa che si salva da sola, e tanti, tanti Lucignolo. Ma questa bella storia non è rimasta una favola, è diventata una bella realtà.

Il Parco Marabotto, cuore verde del quartiere di Legino, grazie al patto di collaborazione tra l’associazione Leze e n’ta Ciabrea e l’Amministrazione comunale di Savona, sta vivendo una piccola magia grazie ai ragazzi di Isforcoop della classe GROW TO WORK 2. Adrian, Bea, Diego, Matteo, Alice, Daniel, Padma, Camilla , Denise, Davide, Alessandro, Lorenzo,Surov, Gaia,Valeria e Andrea, hanno infatti lavorato incessantemente per un mese per restaurare arredi urbani e renderli degni di un parco da favola.

Tra i lavori svolti, la decorazione e l’installazione di una staccionata arcobaleno, donata dai “colleghi” di Futura Centro Formativo Confartigianato Savona, la decorazione di una panchina lilla, dedicata al lavoro di Bandiera Lilla, e una panchina con i colori della associazione leginese.

Il cantiere è stato supervisionato dai formatori, coordinati dalla Dottoressa Vanda Torcello, e supportati dal lavoro volontario, e dalle merende offerte dalla associazione e dai commercianti della zona, che hanno abbracciato i ragazzi con entusiasmo e allegria e aiutato dal supporto della Società Milleluci.

I ragazzi di Isforcoop consegneranno idealmente il proprio lavoro alla cittadinanza giovedì 27 luglio alle ore 10.30.