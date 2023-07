Agg.Ore 10. Il bilancio conclusivo dell’accaduto, è di due feriti: l’autista ha riportato diverse fratture e, una volta stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (e non al San Martino di Genova, come previsto inizialmente); uno dei passeggeri ha riportato un lieve trauma cranico e anche lui è stato accompagnato in ospedale. Un terzo passeggero, infine, un ragazzo, è invece riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo. Ora sono in corso le operazioni di recupero del pullman che, stando alle parole del comandante provinciale dei vigili del fuoco, saranno ancora “lunghe e complesse”. Ancora in via di accertamento le cause dell’incidente, che potrebbero essere riconducibili ad un malore che avrebbe colpito il conducente del bus.

Agg.Ore 9. Sono appena stati estratti i feriti dal mezzo incidentato: stato a quanto riferito si tratta di un passeggero, uscito solo con lievi ferite, e dell’autista che, invece, con ogni probabilità sarà elitrasportato all’ospedale San Martino di Genova con l’elisoccorso (al momento sta ricevendo le prime cure a bordo di un’ambulanza). Nel frattempo, proseguono le operazioni per estrarre il pullman che, intorno alle 7 di questa mattina, è finito fuori strada precipitando nel fiume. A bordo del mezzo, era presente anche un ragazzo: è lui che è uscito autononamente dal mezzo, questa mattina aveva l’interrogazione orale dell’esame di maturità.

Agg.Ore 8:30. Proseguono le operazioni di recupero dei feriti e del pullman di Tpl precipitato fuori strada. Diverse le ambulanze sul posto e, da pochi minuti, sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elisoccorso, che sta sorvolando la zona. Per quanto riguarda la viabilità, al momento risulta praticamente bloccata: la strada, infatti, è stata chiusa tra Santuario e Cimavalle.

Savona. Incidente stradale questa mattina, una manciata di minuti prima delle 7, in via Cimavalle, nella zona del Santuario di Savona.

Stando a quanto riferito, un pullman di linea, per causa ancora da accertare, sarebbe finito fuori strada, precipitando nel fiume.

Savona, pullman fuori strada in zona Santuario

Ma le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie. Non è ancora certo quanti siano i feriti, ma immediata è partita la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, i vigili del fuoco con due squadre, due ambulanze, della croce bianca di Savona e della croce verde di Albisola, e l’automedica del 118. Ma sul luogo dell’incidente si sono recati anche il sindaco di Savona Marco Russo e il neopresidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri.

Pare siano almeno due i feriti: il conducente del mezzo e un altro uomo che si trovava a bordo. Un altro dei passeggeri, invece, in preda al panico, sarebbe fuggito da uno dei finestrini poco dopo l’incidente.

“Ho sentito un colpo molto violento, mi sono affacciato a ho visto la corriera nel torrente, – ha raccontato un residente ai microfoni di IVG. – Poi abbiamo sentito l’autista che si lamentava. Dentro sembra vi siano due persone, mentre un ragazzo è riuscito a uscire“.

Al momento ovviamente la strada è stata chiusa per permettere il recupero del mezzo e l’assistenza ai feriti.