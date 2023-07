Savona, primo lancio di insetti antagonisti contro la cimice asiatica

A Savona il primo lancio di insetti antagonisti indigeni contro la cimice asiatica nell’ambito della sperimentazione avviata dalla Coldiretti.

I problemi legati alle cimici coinvolgono, purtroppo, agricoltori e produttori appartenenti a diversi comparti cardine dell’economia savonese e ligure: dal floricolo e florovivaistico all’ortofrutticolo, dal vitivinicolo all’olivicolo: “Proprio per questo, come Coldiretti ci siamo attivati per dar vita al primo lancio di Anastatus bifasciatus e Trissolcus basalis – predatori naturali indigeni della cimice verde e della cosiddetta “cimice dei boschi”, oltre che della cimice asiatica, ormai tristemente presente sulle colture regionali – all’interno di aziende agricole socie debitamente selezionate nel corso delle attività di consulenza messe in atto nell’ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022”.

“Così facendo – spiegano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente e direttore di Coldiretti Savona – è stato possibile dar vita a una particolare strategia di lotta biologica che punta a contenere la problematica delle cimici, in particolare della cimice asiatica, in maniera totalmente naturale e a impatto ambientale zero”. Nel concreto, ciò avviene mediante il rilascio in campo di insetti utili attraverso il cosiddetto “lancio aumentativo”, con cui avviene “un aumento della popolazione dei suddetti insetti utili indigeni in campo – spiegano i tecnici della Coldiretti – per parassitizzare le uova delle cimici”.

La sperimentazione ha coinvolto oggi tutta la Liguria, da ponente a levante, con il primo lancio della giornata (alle 7:30 circa) proprio a Savona, presso l’Azienda Olivicola “Canaiella”.

“Il lancio di Anastatus bifasciatus e Trissolcus basalis – aggiungono Grenna è Ciotta – è stato possibile grazie all’importante lavoro di monitoraggio messe in atto da Coldiretti nell’ambito della suddetta Misura 2 del PSR regionale a fianco delle imprese dell’intero territorio, finalizzato proprio a individuare le aree a rischio e la biologia dell’insetto sull’areale savonese e ligure”.