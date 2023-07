Savona, ritrovato il paziente scomparso dall’ospedale San Paolo [AGG]

Savona. Aggiornamento ore 19.04 – E’ stato ritrovato e sta bene il paziente che si era allontanato da uno dei reparti dell’ospedale San Paolo di Savona dove si trovava ricoverato. L’anziano aveva fatto perdere le sue tracce dalla notte scorse e la nipote ne aveva anche denunciato la scomparsa.

Nel tardo pomeriggio di oggi il lieto fine, Franco alla fine è stato trovato in uno dei parchi dell’area ospedaliera savonese. Evidentemente, nel corso della giornata, aveva vagato negli ampi spazi del nosocomio senza essere notato.

– Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine di un paziente ricoverato in uno dei reparti dell’ospedale San Paolo di Savona, che risulta ad ora scomparso.

Secondo quanto appreso, Franco si sarebbe allontanato questa notte dal nosocomio savonese, facendo perdere le proprie tracce.

Questa mattina il personale sanitario si è accorto dell’accaduto e ha subito dato l’allarme, così sono scattate le prime ricerche da parte della struttura Asl 2 attivata in questi casi, con particolare riferimento alla possibilità che l’anziano fosse comunque ancora all’interno dell’area ospedaliera savonese.

Tuttavia è stato poi accertato che l’uomo potesse essersi effettivamente allontanato dall’ospedale.

La nipote ha quindi lanciato un appello per ritrovarlo e ha sporto regolare denuncia di scomparsa, mettendo così in moto l’azione investigativa per rintracciare il paziente che pare, ad ora, sia sparito nel nulla.

La stessa nipote, in stato di apprensione per le sorti del suo nonno, ha invitato chiunque lo vedesse o avesse informazioni utili a contattare il numero: 3289766968.