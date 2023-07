Savona, padre Anselmo nuovo viceparroco di San Pietro

Savona. Padre Angelo Anselmo è il nuovo vicario della Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico. Lo ha nominato il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. “Ringrazio il Signore per avermi condotto qui in parrocchia a Savona, che seppur non conosco ancora bene mi è stata descritta come una realtà bella, vivace e dinamica”, le sue prime parole in un messaggio ai parrocchiani.

Quarantasei anni, arenzanese, ha conosciuto l’Ordine dei Carmelitani Scalzi da ragazzo nel Seminario Minore di Arenzano, dov’è stato dai 10 ai 15 anni. Finiti gli studi, ha avuto diverse esperienze lavorative, di cui le più significative come fornaio e operatore sociosanitario. “Verso i trent’anni, nonostante una vita serena e piena, percepivo nel cuore una mancanza strana che non sapevo definire – racconta lui stesso – Aiutato da padre Enrico Redaelli, allora mio padre spirituale ed oggi parroco proprio a San Pietro, ho capito che quella irrequietezza era la chiamata del Signore a consacrarmi a Lui”.

Entrato nel Convento Sant’Anna a Genova e completato il suo cammino di discernimento e formazione, nel 2012 all’Eremo San Giuseppe (Deserto) di Varazze ha fatto la professione religiosa. Il 29 settembre 2018 nel Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano è stato ordinato sacerdote. “Grato e fiducioso nel Signore, confido che con il Suo aiuto potremo camminare nella gioia insieme incontro a Lui”, conclude il nuovo viceparroco.