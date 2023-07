Savona, nascono i gruppi di lavoro dei quartieri: “Il lavoro sarà ancora lungo”

Savona. Ieri sera nel giardino del Cpia di Savona l’incontro tra il sindaco di Savona Marco Russo e gli assessori Riccardo Viaggi e Gabriella Branca con un centinaio di cittadini per presentare le modalità di collaborazione tra amministrazione comunale e popolazione: al centro la suddivisione delle zone, i gruppi, la modalità di interazione.

Nel corso degli incontri che si sono tenuti nei mesi scorsi i cittadini hanno evidenziato la necessità di trovare dei luoghi per realizzare le assemblee di quartiere. In questo primo anno (luglio 2023 – luglio 2024) si avvierà una fase sperimentale.

Il territorio è suddiviso in 7 zone: centro città (Darsena, Prolungamento, centro ottocentesco, centro storico), Villetta e Valloria, Villapiana, Lavagnola con Santuario, Marmorassi e Montemoro, Fornaci con Zinola, Legino e area 167, l’Oltreletimbro (Santa Rita, San Michele, Piazza Martiri), ponente nord (Chiavella, Fontanassa, Mongrifone, zona collinare). Per ogni quartiere è ipotizzato un numero minimo e massimo di rappresentati per un totale compreso tra 82 e 123.

I gruppi di lavoro saranno presieduti da un assessore e la modalità organizzativa sarà gestita in autonomia. Ogni gruppo si deve occupare di assicurarsi la massima partecipazione dei cittadini alle riunioni pubbliche, la presenza di tutte le zone della città, promuovere lo sviluppo e contribuire al coordinamento dei patti di collaborazione.

L’assessore Branca ha commentato: “Un incontro molto positivo, costruttivo in cui tutti i partecipanti che rappresentavano tutte le aree della città hanno ripreso i temi della rigenerazione, della crescita, della partecipazione realizzazione della rete delle nostre comunità. Il lavoro sarà ancora lungo ma contiamo sulla capacità e la voglia dei cittadini di costruire questi nuovi strumenti”