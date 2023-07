Savona, le Confraternite donano all’hospice Rossello un eco-color-doppler con le offerte del Venerdì Santo

Questa mattina le confraternite di Savona hanno consegnato all’hospice gestito dalle suore Rossello un eco-color-doppler acquistato con i soldi raccolti dai priori per la processione del Venerdì Santo, circa 10mila euro.

Il progetto é nato dall’iniziativa del priore generale Mauro Biancavilla. La raccolta fondi é basata sulle donazioni dei portatori che avviene ad ogni edizione, ogni volta con uno scopo diverso. Quest’anno il priore generale ha deciso di devolvere la cifra all’Hospice Centro Misericordia S.M.Rossello. L’acquisto é stato fatto subito dopo la processione e la consegna questa mattina, con la presenza dei vari priori delle confraternite.

“Siamo soddisfatti di aver acquistato qualcosa che loro cercavano di comprare da svariati anni – dichiara Biancavilla – Gli ospiti della struttura sono persone molto fragili e debilitate, questa apparecchiatura agevolerà molto il lavoro e di conseguenza anche la qualità delle cure per i pazienti. Siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo”.

“Ringraziamo di cuore le confraternite che ci hanno donato questo strumento, lo attendevamo da anni – spiega il direttore sanitario dell’Hospice savonese, la dottoressa Federica Debenedetti – Lo utilizzeremo per impiantare accessi venosi a medio termine in pazienti che non hanno vene raggiungibili superficialmente: questo ci permetterà terapie più efficaci. Ci servirà anche durante procedure mini-invasive come la paracentesi evacuativa: grazie all’ecografo i medici hanno più chiara la posizione in cui inserire l’ago”.

“Siamo contenti e onorati, sarà uno strumento che cambierà la qualità dell’assistenza” conclude.