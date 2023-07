Savona. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito, questa sera in via Piave a Savona dove è scoppiato un incendio all’interno della pizzeria Acqua e Sale.

Le fiamme sono partite da una cappa e si sono estese alla canna fumaria. Fortunatamente il rogo non si è esteso ed è stato rapidamente domato prima che potesse fare ulteriori danni.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. Il locale è stato rapidamente evacuato a causa del fumo ma per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

Nel momento in cui scriviamo (ore 20.25) via Piave è chiusa al traffico: la polizia locale si occupa di deviare i veicoli provenienti da Villapiana in via Falletti.