Savona, in ritardo i cantieri del teatro, palazzo Gavotti e via Astengo. Il sindaco: “Ecco perchè”

Savona. “A Savona ci sono tre cantieri che sembrano fermi. Sono aperti da tempo e, giustamente, i cittadini si chiedono come mai, pensando magari che tutto ciò sia dovuto all’inerzia.

Ritengo doveroso dare spiegazioni, anche perché, effettivamente, la situazione genera comprensibile disagio. Ci dispiace ma, come potete vedere leggendo qui sotto, si tratta di lungaggini che hanno motivazioni specifiche e che sono difficilmente ovviabili”. Lo ha detto in una nota il sindaco di Savona Marco Russo.

Nel dettaglio ha spiegato le motivazioni del ritardo. Per quanto riguarda Palazzo Gavotti e piazza Chabrol “si tratta di un intervento che, originariamente, era di ripristino danni, ma che, a seguito delle indicazioni della Soprintendenza, si è trasformato in un vero e proprio restauro conservativo di tutta la facciata che ha richiesto, vista la particola complessità, tempi molto lughi. Inoltre, è stato necessario prolungare il periodo di ponteggiatura per poter intervenire sulla copertura del palazzo e risolvere problematiche dovute a infiltrazioni d’acqua. I lavori sono quasi completati, quindi, a fine luglio le impalcature probabilmente verranno tolte quasi totalmente e resterà da completare il ripristino della parte bassa della facciata”.

Il cantiere in piazza Diaz e nel teatro Chiabrera riguarda sia la piazza sia l’interno dell’edificio. “Nel corso dei lavori sono state eseguite delle indagini stratigrafiche dentro al teatro, così come previsto nella fase esecutiva. La Soprintendenza ha ritenuto necessario poi fare ulteriori approfondimenti e, alla luce degli studi eseguiti, ha chiesto modiche alla modalità di intervento di restauro dei locali adiacenti alla sala del ridotto per tutelarne la valenza storica”.

Prosegue ancora: “Conseguentemente è stata disposta la sospensione dei termini dell’appalto che riguarda, appunto, anche la piazza. Su richiesta del Comune, l’impresa sta andando avanti con i lavori esterni, ma, essendo stata applicata la sospensione dei termini, non proseguono così come era stato preventivato. Ora si stanno definendo tutti i particolari tecnici, quindi confidiamo che i lavori della piazza possano proseguire più celermente“.

Il cantiere di via Astengo è di Openfiber: “Durante i lavori della fibra, sono stati rinvenuti i basoli – ricorda il sindaco -. La Soprintendenza ha dato indicazione di ripristinare la pavimentazione originaria, purtroppo però i masselli non erano sufficienti, quindi si è dovuto, prima ricercare altri basoli e poi predisporre, sempre su indicazione della Soprintendenza, una campionatura per la fornitura di nuovi basoli. Tutta questa operazione è risultata molto complessa, a causa della difficoltà di trovare le cave e i fornitori dei nuovi blocchi. Siccome in occasione del Savona Downtown Music Festival era necessario avere via Astengo libera, si è concordato con Openfiber di predisporre una pavimentazione provvisoria nei punti ancora da terminare per poter riaprire il cantiere, salvo poi predisporre la pavimentazione definitiva quando arriveranno i basoli nuovi”.