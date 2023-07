Savona, il segretario Pd Liguria Davide Natale incontra il sindaco Russo: “Conoscere i bisogni dei cittadini per dare risposte concrete”

Savona. Primo incontro del neo segretario del Partito Democratico Davide Natale con gli amministratori dei territori: oggi martedì 11 luglio Natale è stato a Savona e ha incontrato il sindaco Marco Russo. Ad accompagnarlo il consigliere regionale Roberto Arboscello.

“Si tratta del primo di una serie di incontri che farò con gli amministratori dei territorio per approfondire quei temi che saranno al centro del programma del Partito Democratico in Liguria: sanità, lavoro, ambiente e infrastrutture. A Savona sono diversi i nodi ancora irrisolti su questi fronti e diverse sono state le iniziative assunte in questi anni dal collega Arboscello, per evidenziare alcune delle problematiche presenti. La mia volontà è quella di costruire un rapporto costante del partito regionale con gli amministratori. Conoscere i bisogni dei cittadini nelle loro specificità deve essere un punto di partenza per dare risposte concrete e calibrate”, dichiara il segretario del Pd ligure Davide Natale.

“È stato un incontro cordiale – ha dichiarato il sindaco di Savona Marco Russo – ho augurato a Natale buon lavoro per il nuovo incarico. Sono convinto che l’attività amministrativa e la qualità della politica siano due elementi strettamente connessi e quindi sono sicuro che ci sarà molto spazio per una stretta e proficua collaborazione”.