Savona, il 9 luglio “Freestyle show” con Vanni Oddera: raccolta fondi per comprare giostre per bambini disabili

Savona. E’ stato presentato questo pomeriggio al Palacrociere di Savona “Freestyle Show”, l’evento con Vanni Oddera, i Supereroi per Voi e Daboot. L’obiettivo è benefico: il ricavato dell’evento sarà destinato ad acquistare i giochi per bimbi disabili. Le nuove giostre inclusive saranno aggiunte nel parco giochi per bambini del prolungamento.

L’appuntamento è per domenica 9 luglio al Palacrociere di Savona. Sono due gli appuntamenti: il primo spettacolo alle 19.30, il secondo alle 22.30. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il divertimento è garantito già dalle ore 17: ci saranno giochi per bambini e attività sportive per tutti: maghi, clown, i supereroi, le minimoto elettriche, jeep, Pompieropoli e tanto altro. Tutti gli ingredienti necessari, insomma, per trascorrere un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento e dell’inclusione.

L’evento è nato dalla volontà della Croce Bianca di Savona e dei Supereroi per Voi e poi sposato da Vanni Oddera.