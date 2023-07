Savona, Guardia di Finanzia in lutto: è scomparso il 56enne Dino Visintin

Savona/Vado Ligure. È mancato all’affetto dei suoi cari Dino Visintin. 56 anni, molto conosciuto a Savona e dintorni per il suo impiego nella Guardia di Finanza, era figura di riferimento per tanti amici e colleghi.

A dare il triste annuncio sono stati il papà Giuseppe, la mamma Luciana, la moglie Monica, l’amato figlio Jacopo e i nipoti unitamente ai parenti tutti. “Era un ragazzo sempre a disposizione di tutti – ricorda un collega – di una bontà indescrivibile. Era apprezzato sul posto di lavoro per competenza e professionalità. Inoltre era impegnato nel sociale e, in passato, si è distinto nel mondo del calcio allenando i ragazzini della Veloce, squadra in cui giocava il figlio”.

Originario di Gorizia, Visintin è arrivato a Savona negli anni ‘80 (1985 per la precisione) per esercitare il suo impiego da finanziere, ma ben presto si è fatto conoscere al di fuori della caserma per le sue virtù umane e morali. Molto credente, ogni anno amava recarsi a Lourdes.

Oltre ad essere allenatore di calcio, Visintin amava scendere in campo con la squadra della Guardia di Finanza, compagine con cui ha avuto modo di disputare una gara amichevole contro la Sampdoria di Vialli e Mancini allo stadio Bacigalupo.

Dopo aver sconfitto una forma tumorale circa una quindicina di anni fa, purtroppo a risultare fatale per Visintin è stata una rapida malattia. I funerali in sua memoria verranno celebrati martedì 25 luglio alle ore 11.30 nella chiesa di San Martino del Carso (Friuli-Venezia Giulia) e mercoledì 26 luglio alle ore 16.00 presso la chiesa di Vado Ligure.