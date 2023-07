Savona, fatale malore in acqua: deceduto anziano

Savona. Tragedia questa mattina nel tratto di mare davanti ai Bagni Torino di corso Vittorio Veneto a Savona, dove un anziano ha accusato un improvviso malore in acqua che non gli ha lasciato scampo ed è deceduto.

L’episodio si è verificato intorno alle 11.00.

Stando a quanto riferito, l’uomo stava facendo il bagno non lontano dalla riva, quando poco dopo è stato notato riverso a testa in giù facendo subito scattare l’allarme.

Immediato l’intervento del bagnino per i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei militi della Croce Oro di Albissola e dell’automedica del 118: nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario per il signore non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso.