Savona, due nuovi patti di collaborazione per i giardini Baden Powell e il parco di via Marabotto

Savona. Nell’ambito del Regolamento dei beni comuni, approvato in ottobre dal Consiglio Comunale, la giunta ha dato il via a due nuovi patti di collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

Il primo, sottoscritto con Auser, è finalizzato alla valorizzazione dei Giardini Baden Powell di via Amendola alla Villetta; il secondo, con il gruppo Leze e n’ta Ciabrea, riguarda il Parco Marabotto di via Chiabrera a Legino, dove giovedì 27 luglio alle 10.30 si inaugura questa nuova forma di collaborazione insieme con i nuovi giochi per i bambini che sono appena stati sostituiti dall’Amministrazione.

“Dopo i primi 10 varati a giugno – dice l’Assessore all’Educazione alla Cittadinanza Attiva, Gabriella Branca – andiamo avanti con la sottoscrizione di altri patti. Com’è noto, nei mesi scorsi sono arrivate una quarantina di proposte che, un poco alla volta, stiamo strutturando e organizzando anche grazie al lavoro degli Uffici. Siamo molto soddisfatti, perché attraverso i patti diamo corpo a un aspetto a cui la nostra Amministrazione tiene in modo particolare: coinvolgere i cittadini, in forma singola o associata, nei processi di rigenerazione urbana diventa uno strumento che rende non solo più belli i luoghi, ma anche più forti le comunità”.

Aggiunge Branca: “Si tratta di processi aperti, in grado di accogliere qualunque tipo di collaborazione. Ad esempio, partecipa al progetto del Parco Marabotto anche IsforCoop che, insieme con i cittadini, realizzerà dei murales sul muro che circonda il parco nascondendo così le scritte che attualmente lo deturpano”.

Ancora per quanto riguarda il Parco di via Chiabrera, il Gruppo Leze e n’ta Ciabrea si occuperà di:

– fare piccole manutenzioni

– aprire e chiudere i cancelli

– organizzare attività come feste di quartiere, giochi dedicati ai bambini, spettacoli teatrali, iniziative culturali e artistiche, attività motorie, educazione ambientale

Il Comune, invece, fornirà materiali e beni di consumo utili allo svolgimento delle varie attività; affiancherà i volontari con personale dell’amministrazione per concordare e monitorare le azioni; pubblicizzerà sul sito istituzionale le diverse iniziative per il pubblico.

Il patto dei Giardini Baden Powell si basa sul Progetto #Giardinetti365, contenitore di attività che si sviluppano 365 giorni all’anno, per la rigenerazione del verde e per migliorare la fruibilità del parco da parte di bambini, adulti e anziani in modo da riallacciare le connessioni intergenerazionali, favorire l’invecchiamento attivo e promuovere, tra le fasce più giovani, l’inclusione sociale attraverso il gioco e altre attività. Auser, anche attraverso la collaborazione con i cittadini e altre associazioni, si occuperà di:

– Animazione. Organizzare attività basate su musica, teatro e cinema all’aperto, la scuola ai #giardinetti365, supporto ai compiti, feste, giochi, compleanni, creazione di momenti aggregativi, attività motorie e sportive, laboratori creativi, spazio lettura, spazi workshop;

– Orto sociale. Verranno ripristinati gli orti urbani presenti nell’area mediante coltivazione di piante, ortaggi o risemina del prato e relativa cura

– Educazione ambientale e rispetto per gli animali. Auser si impegna alla valorizzazione dell’oasi felina spontanea autorizzata dall’Enpa presente nel parco

– Piccole manutenzioni e riqualificazione degli spazi. Verranno svolte attività di ripristino e miglioramento/abbellimento degli spazi anche avvalendosi della collaborazione di enti di formazione, concordando le modalità e la fornitura di eventuali materiali necessari con l’Ufficio Tecnico comunale

– Garantire l’apertura e la chiusura del parco

Anche in questo caso, il Comune, oltre a fornire materiali di consumo, prevedere l’affiancamento del personale degli Uffici e pubblicizzare le attività sul sito istituzionale, metterà a disposizione gli orti urbani comunali e garantirà la disponibilità della Biblioteca civica per le iniziative legate alla lettura.