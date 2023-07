Savona, distrutto con un tubo di ferro il vetro del distributore di gelati di corso Tardy e Benech: “Il quartiere è esasperato”

Savona. Distrutto con un tubo di ferro il vetro del distributore dei gelati in corso Tardy e Benech a Savona. E’ successo nella notte tra sabato e domenica intorno all’una e mezza.

“Dopo aver preso alcune bevande è andato via, poi è tornato e ha preso a mazzate il vetro dei gelati”, ha raccontato il titolare Marcello Amadini che ha potuto vedere la scena dalle immagini delle telecamere. La registrazione sarà poi a disposizione delle forze dell’ordine per permettere l’identificazione dell’autore. Ieri mattina sul posto è intervenuta la polizia: “Ora devo presentare la denuncia“.

Non è la prima volta che viene danneggiata l’attività: “E’ già successo due anni fa, era stata spaccata macchina delle bibite sempre nello stesso modo e in altre occasioni erano stati tirati calci che avevano venato i vetri. Tutte le volte devo sborsare 500 euro per la sostituzione del vetro con i tmepi che ci vogliono e il conseguente mancato incasso”.

Un ennesimo danno cui bisogna fare fronte: “Io non so più cosa fare – conclude Amadini – a volte viene voglia di vendere l’attività perchè il guadagno va in altre telecamere e antifurti che poi di fatto non servono a niente. Tutto il quartiere è esasperato“.