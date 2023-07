Savona, calci e pugni in spiaggia per una partita di calcetto: otto denunce per rissa

Savona. Sono stati denunciati per il reato di rissa ed uno per inottemperanza all’ordine del Questore, le otto persone che nella tarda mattinata di ieri sono state protagoniste di una violenta lite nella spiaggia libera della zona di Piazzale Eroe dei Due Mondi.

Gli animi si sono accesi per una partita di calcetto: prima un diverbio verbale, gli insulti, poi la situazione è degenerata e sono iniziati a volare calci e pugni. Per sei dei coinvolti, rimasti feriti (nessuno in modo grave), è stato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso.

I poliziotti delle Volanti sono intervenuti immediatamente placando gli animi e procedendo all’identificazione. Una volta sentite le persone coinvolte e ricostruito l’accaduto, otto di loro, di età compresa tra i 44 anni e i 19, sono stati denunciati per rissa. Nei loro confronti il Questore sta valutando l’emissione di provvedimenti di prevenzione.