Savona, aggiudicati i lavori per il rifacimento dell’asfalto: intervento da 280mila euro

Savona. Aggiudicati a Manotbit i lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie di Savona “particolarmente ammalorate”. Le strade interessate sono via Famagosta, via Berlingeri, via Giuria, via Pirandello, via Alessandria e vie limitrofe, via alla Rocca di Legino e via Chiavella, via Buozzi.

“Per mantenere un sufficiente livello di sicurezza è necessario – si legge nella delibera – effettuare interventi straordinari di rifacimento di tratti di manto bituminoso risultato ammalorato”. Tra le cause di deterioramento dell’asfalto la percorrenza dei veicoli e gli agenti atmosferici.

L’Amministrazione comunale, nell’intento di ovviare almeno in parte a tale situazione ha stabilito di dare corso ad un intervento straordinario per la manutenzione di tratti stradali ammalorati e

sostituzione di arredi urbani, inserendo l’intervento nel Piano Opere Pubbliche 2023-2025 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

L’intervento comporta un investimento di 280mila euro.